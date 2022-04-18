شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل رجال سلاح الشيش إلى ربع نهائي كأس العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور ربع النهائي بمنافسات الفرق ببطولة كأس العالم، التي تستضيفها بلجراد عاصمة صربيا في الفترة من 16 حتى 18 أبريل الجاري.

وفاز منتخبنا الوطني في دور ثمن النهائي على منتخب أوكرانيا بنتيجة 45-32.

واستهل منتخبنا الوطني المصنف السابع عالميًا والسادس على البطولة مشواره بالفوز على منتخب صربيا بدور ال 32 بنتيجة 45-26.

ويلتقي منتخب مصر مع فريق إيطاليا في دور ربع النهائي والمقرر انطلاقه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كل من: علاء أبو القاسم ومحمد حسن ومحمد عصام، ويتغيب محمد حمزة عن المشاركة بسبب تعرضه للإصابة في منافسات الفردي أمس.

ويشارك في منافسات الفرق 28 دولة من ضمنهم امريكا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وهونج كونج واليابان وغيرهم.

وحصل علاء أبو القاسم على المركز العاشر في منافسات الفردي، كما جاء محمد حمزة في المركز ال 20، واحرز محمد عصام المركز ال 39، بينما جاء محمد حسن في المركز ال 82.