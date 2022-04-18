شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يواجه جويل مكين فى نهائي بطولة مانشستر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الاثنين، البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، منافسات الدور النهائي ببطولة مانشستر للاسكواش والتى تستضيفها المدينة الإنجليزية، خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.

ويلتقي الشوربجي في المباراة النهائية مع منافسه الويلزي جويل مكين، في مباراة ليست سهلة، حيث يأمل الشوربجي في الفوز والتتويج باللقب في رحلة استعادة مكانته بصدارة التصنيف العالمي.

وفاز الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه كريم عبد الجواد، لاعب وادي دجلة، بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 64 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-15, 11-4, 11-5, 4-11, 11-6.