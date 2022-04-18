شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج فى الجولة الرابعة من مباريات نهائى دورى السوبر، والتى تقام بنظام best of 5 ، حيث يقام اللقاء بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

تقام مباراة الأهلى وسبورتنج فى الجولة الرابعة من نهائى دورى السوبر فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل سبورتنج اللقاء بنتيجة 2/1 ، بعدما فاز فى أول مباراتين أمام الأهلى، مقابل فوز واحد للفريق الأحمر.

ويحتاج سبورتنج للفوز فى مباراة اليوم للتتويج بالبطولة هذا الموسم، وحال خسارة سبورتنج، يحتاج الفريقان لخوض المباراة الخامسة لحسم بطل دورى سوبر سيدات السلة.

والتقى سبورتنج مع الأهلى فى أول مباراتين، وتغلب الفريق السكندرى على المارد الأحمر بنتيجة 81/72، وفى المباراة الثانية 77-68، وفى الثالثة تغلب الأهلى على الفريق السكندرى بنتيجة 88/97.