عمرو مرعى يستعيد ذاكرة التألق مع المصرى بعد 146 يوماً من الصيام التهديفى

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القاهرة - سامية سيد - استعاد عمرو مرعي مهاجم النادي المصري ذاكرة التهديف مع الفريق البورسعيدي، بعدما أحرز هدفاً فى فوز فريقه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2/1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمرو مرعي ينهى الصيام التهديفى بعد 146 يوماً

يعود آخر هدف أحرزه عمرو مرعي مع النادي المصري في الموسم الجاري، إلى مباراة الجونة بالدوري العام، والتي أقيمت في 22 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز المصري بثلاثية نظيفة، ليعود مرعى بعد قرابة الـ 5 أشهر ليحرز هدفاً آخر فى شباك نهضة بركان بعد مرور 146 يوماً.

3 أهداف فى رصيد عمرو مرعي مع المصري

شارك عمرو مرعي مع النادى المصري فى مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الخضراء، نجح فى إحراز 3 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، حيث جاءت أهدافه الثلاثة بواقع هدف فى شباك، بيراميدز والجونة فى الدورى المصري، وهدفاً فى شباك نهضة بركان بالكونفدرالية.

تصريحات عمرو مرعي تثير أزمة

وأكد عمرو مرعى، مهاجم نادى المصرى البورسعيدى، أن لاعبى نادى المصرى ترفع لهم القبعة بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية، وقال عمرو مرعى، فى مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، "لاعبو المصرى رجالة، وعمرى ما شفت رجولة بالشكل ده ويرفع لهم القبعة بعد المباراة التاريخية دى والفوز الذى تحقق، ونعانى من العديد من المشاكل وبنبقى قاعدين نكلم نفسنا".

وأضاف مهاجم المصرى: "الجميع يعلم أن هناك مشاكل مالية للاعبى المصري بشأن صرف مستحقاتهم، وكل مرة نحصل على وعود بصرف مستحقاتنا وما بيحصلش حاجة، المصرى بيكسب بـ20% فنيات و80% روح لاعبين، ونطالب فقط بأبسط حقوقنا كلاعبين والجهاز الفني معانا في مشاكلنا".

المصري يغرم عمرو مرعي مليون جنية

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.