شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم لعيوني: فزنا بالشوط الأول على نهضة بركان ونتمنى التأهل من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هيثم لعيوني، مدافع النادي المصري، عن سعادته بالهدف الذى أحرزه فى شباك نهضة بركان المغربي، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب وانتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية.

وقال لعيوني فى تصريحات صحفية، "الحمد لله على الهدف اللاعبين كلهم كانوا جيدين ومركزين والفوز لم يكن سهلاً وربنا وفقنا، بعد طرد لاعبين زاد الضغط العصبي على اللاعبين ولكننا كنا مركزين أكثر وحاولنا الحفاظ على النتيجة أولاً ثم سجلنا الفوز من كرة ثابتة.

وأضاف، من البداية وأنا مرتاح مع لاعبى المصرى، وكل مرة أحاول أقدم أداءً أفضل وأتمنى أن أقدم الأفضل فى الأيام المقبلة، المسافة ليست قريبة من بورسعيد إلى الإسكندرية، وبالتأكيد الجماهير أفطرت فى الطريق واللاعبون يعرفون أن خلفهم جماهير وأردنا أن نسعدهم بالفوز، وهذا هو الشوط الأول وأتمنى أن نسعدهم في الشوط الثاني بالمغرب بالتأهل".

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.