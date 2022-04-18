شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس عدم الاعتماد على السعيد أساسيًا فى العودة أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عدم الاعتماد على عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة مازيمبى الكونغولى بلقاء العودة فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويفكر جلال بجدية فى عدم الدفع بالسعيد فى التشكيل الأساسى لبيراميدز أمام مازيمبى، على أن يصبح اللاعب ورقة رابحة على مقاعد البدلاء، خاصة أن المباراة ستكون فى الثالثة عصر يوم 24 من الشهر الجارى، الأمر الذى سيحتاج لبعض اللاعبين صغار السن.

وقال المدير الفنى، إن الضغط وكثرة التحام المباريات ونجومية عبد الله السعيد تتسبب في ضغط وإرهاق اللاعب، الأمر الذى يؤدى لهبوط نسبي فى مستواه فى بعض الأحيان.

وعن إقناع عبد الله السعيد بالعدول عن قرار الاعتزال الدولي، بعدما تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني قال، "لسه الحديث سابق لأوانه ولسه لم أحدد طريقة عملي، ومن الممكن الاحتياج لبعض اللاعبين في شهر يونيو المقبل، ولا أستطيع الحديث عن هذا الأمر حاليا لأن تركيزى مع بيراميدز، والإعلان عن هذه التفاصيل سيكون في مؤتمر صحفي بعد يوم 24".

واكتفى فريق بيراميدز بالتعادل السلبي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، ليتأجل حسم التأهل لمباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.