شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نهضة بركان: فوز المصرى بـ 9 لاعبين أصابنا بصدمة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكونغولي فلوران إبينجي، المدير الفني لنهضة بركان المغربي، أن فوز المصري على فريقه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس باستاد برج العرب ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمثابة صدمة كبرى للفريق المغربي.

وقال فلوران إبينجي فى تصريحات صحفية، فوز المصرى بتسعة لاعبين بعد طرد اثنين من لاعبيه سبب لنا صدمة كبرى.

وحقق المصرى البورسعيدى فوزا غاليا وثمينا على نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف بـ9 لاعبين فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية فى مباراة دراماتيكية.

تقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن، وأضاف التونسى هيثم اللعيونى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب باقتدار فى الدقيقة 80 لتعلن عن تفوق فريقه .

جاءت أحداث المباراة غريبة خاصة فى الشوط الثانى بعدما أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لثنائى المصرى عمرو موسى فى الدقيقة 51 والتونسى الياس الجلاسى فى الدقيقة 65 لتشتعل المباراة بعدها، ورغم النقص العددى إلا أن لاعبى المصرى أدوا مباراة ملحمية وقوية واستطاعوا إحراج الضيوف وإحراز هدف الفوز فى الدقيقة 80.