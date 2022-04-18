شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب اتحاد الكرة بوديات للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة خوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ إيهاب جلال مهمته رسمياً مع منتخب مصر عقب مباراتى بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بالكونفدرالية ، أي بعد يوم 24 أبريل الجارى وهو موعد مباراة الإياب.

ويظهر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر مع الفراعنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023 ، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له فى التصفيات فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023”، على أن تقام القرعة غدا الثلاثاء فى السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وذكر الكاف أنه من المقرر إقامة الجولتين الأولي والثانية في الفترة من 30 مايو حتي 14يونيو من العام الحالي، و الجولتين الثالثة والرابعة تقرر إقامتهما في الفترة من 19حتي 27سبتمبر ، علي أن تقام أخر جولتين في الفترة من 20مارس حتي 28من نفس الشهر من العام المقبل 2023.