شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. الكروكيه لعبة رياضية فردية أو زوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكروكيه لعبة رياضية فردية أو زوجية (لكل فريق)، ولكن فى كل الحالات يتم اللعب بالكرتين الزرقاء والسوداء ضد الكرتين الحمراء والصفراء، فى حال اللعب الفردي يلعب كل لاعب منهما بالكرتين الخاصتين به، وفى حال الزوجي يلعب كل لاعب بكرة واحدة، والكروكيه بشكله الحديث دخل انجلترا من خلال أيرلندا خلال 1850 بعد أن أدخل بريتاني لعبة مشابهة للكروكيه على الشواطئ.

هدف اللعبة هدف اللعبة

هو أن تمرر إحدى الكرتين من خلال القواس حسب ترتيب متعارف عليه قبل خصمك، وبناء على ذلك تحتسب نقطة للفريق الذى تمر كرته من خلال الأقواس بالترتيب السليم قبل الفريق الآخر، ويكون الفائز هو من يسجل أكبر عدد من النقاط الصحيحة.



كيف تبدأ المباراة كيف تبدأ المباراة

يتم اختيار اللاعب (أو الفريق) الذي يبدأ اللعب من خلال عملية رمي العملة (صورة أو كتابة) والرابح في عملية "التوس" يبدأ اللعب بالكرة الزرقاء تليها الحمراء. تكون بداية اللعب بجميع الكرات من نقطة محددة في الملعب على بعد ياردة تقريبا من الركن رقم "4". ويتم اللعب بالكرات بضربة واحدة في كل مرة بتتابع معلوم: الكرة الزرقاء أولا تليها الحمراء ثم السوداء وأخيرا الصفراء. ويستمر هذا التتابع طوال المباراة.



المباراة المباراة

تتكون المباراة من مسابقة لأفضل شوط أو ثلاثة أشواط أو خمسة أشواط مكونة بدورها من 7 أو 13 أو 19 تمريرة من الأقواس (نقاط)، وينتهي كل شوط بمجرد أن يحرز أحد الفريقين (أو اللاعبين) أكبر عدد من النقاط المفروض لعبها.



تكتيك اللعب تكتيك اللعب

المهم من الناحية الفنية هو منع خصمك من المرور من خلال القوس، وفي الوقت نفسه أن تحرز أنت نقطة بتمرير كرتك من خلال أحد الأقواس. والنجاح في ذلك يعتمد على الدقة التى يمكنك بها من وضع كرتك في الأماكن المناسبة. عند إحرازك نقطة بتمرير كرتك من أحد الأقواس، تكون لخصمك الفرصة سانحة للأقتراب من القوس التالي أو المرور من خلاله (الا اذا حالفك التوفيق بعد المرور من أحد الأقواس أن تقترب كرتك من القوس التالي، أو الأفضل أن تمرر كرتك من خلاله. أيضا، من الممكن أن تمرر كرتك من خلال قوسين متتاليين بضربة واحدة، وكمثال لذلك القوسين رقم 1 و 2. يمكن أيضا أن تصدم بكرتك كرة أخرى تكون في وضع مميز لامكانية مرورها من أحد الأقواس بحيث يتم إبعادها عن هذا الموقع أو سد خط سيرها نحو هذا القوس. وبما أن كل دور للعب يتكون من ضربة واحدة، فمن الأهمية ضرب الكرة بحيث تتوقف في وضع مميز وذلك بالتحكم في المضرب وضرب الكرة بدقة وبالقوة المناسبة.



فن ضرب الكرة فن ضرب الكرة من الضربات الفنية جدا ضربة ال "ستوب شوت"، وهي تتيح لك ضرب كرتك بحيث تصدم كرة خصمك وتبعدها كثيرا عن القوس من دون أن تتبعها كرتك بنفس المسافة، وذلك يعني أن تقف كرتك في موقع مميز أو حتى أن تمر من القوس. يمكن أيضا أن تقفز كرتك فوق كرة أخرى بالضربة المناسبة اذا كانت الكرة الأخرى تعترض طريقك الى القوس. ومثل هذه الضربة تحتاج الى تمرين علما بأن اتلاف أرضية الملعب تعتبر مخالفة.

ومن أهم عوامل الفوز في مباريات الغولف كروكيه المهارة في تمرير الكرة من خلال الأقواس من مسافات بعيدة نسبيا ومن زوايا صعبة، وذلك ينطبق أيضا على ممارسة لعبة أسوسييشن كروكيهِ وهي لعبة أكثر صعوبة نسبيا.