شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى ينفذ برنامجا تأهيليا بعد خروجه من قائمة مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر، من أجل اتباعه خلال يومى الاثنين والثلاثاء، ولحين عودة الفريق من رحلة الإسكندرية لمواجهة الاتحاد.

وخرج محمد عبد الشافى من قائمة مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بسبب كدمة فى الركبة، ليخضع اللاعب لبرنامج تأهي خاص لحين عودة الفريق من الإسكندرية.

ويخوض الزمالك مباراة مهمة عندما يلتقى بالاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف غد الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

وتضم قائمة الزمالك المتجه للإسكندرية كلاً من..