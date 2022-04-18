شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة سيتي كلوب في ظهور خاص ببرنامج " النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظهور خاص، يحل العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، ضيفا علي برنامج " النجوم في رمضان " عبر أثير شبكة الشباب والرياضة بالإذاعة المصرية اليوم الإثنين.

ويستضيف برنامج " النجوم في رمضان" العميد محمد مرجان، في حوار رمضاني صريح جدا، يتطرق خلاله للحديث بالتفصيل عن مشروع سلسلة أندية سيتي كلوب في مختلف المحافظات ودورها الرياضى و الثقافي والاجتماعي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة وتمشيا مع رؤية الدولة المصرية 2030، وعمليات التطوير المستمرة في جميع الفروع لتقديم خدمات مميزة للأعضاء والأنشطة المختلفة في جميع الفروع خلال شهر رمضان المبارك.

كما تناقش حلقة اليوم من برنامج " النجوم في رمضان" مع العميد مرجان، كافة القضايا المطروحة داخل الوسط الرياضي وأسرار وكواليس المشهد الرياضى، إلى جانب ملفات خاصة عن مسيرة محمد مرجان الرياضية.

البرنامج من تقديم الإعلامي الكبير محمد الليثي، ويرأس تحريره وليد قاسم ويمتد من الثالثة إلى السادسة مساء اليوم الاثنين.