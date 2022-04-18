شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعد اللاعبين بصرف القسط الأول من المستحقات قبل السفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري، لاعبي الفريق البرسعيدي، على صرف المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب لاعبو المصري صرف قسطين من المستحقات السابقة عن شهري فبراير ومارس، بعدما قامت الإدارة بإيقاف تلك المستحقات في وقت سابق بسبب تراجع النتائج المحلية.

وأكد ذكري لللاعبين، على أن الإدارة قررت صرف القسط الأول من المستحقات قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان والقسط الثانى بعد العودة مباشرة.

وأوضح كريم ذكري للاعبي المصري أن كل الأندية تعاني من تأخير المستحقات في الفترة الأخيرة، وأن التأخير في المصري بسبب أن اللعب في برج العرب وإقامة المعسكرات يستنفد خزينة النادى البورسعيدى.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 25 أبريل الجاري في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال اللقاء الذي يقام بالمغرب.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.