شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصلة هزار بين أكرم توفيق وعمار: بلاش أنا أبو آدم.. والأخير: حلو الكلام ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت وصلة هزار بين ثنائي النادي الأهلي أكرم توفيق وعمار حمدي على هامش تواجدهما بقطر لخوض فترة تأهيل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة. ونشر أكرم توفيق فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرم خلال قيامه بتهديد عمار حمدي على سبيل الهزار وعلق أكرم على الفيديو قائلاً، "بلاش أنا أبو آدم "، ليرد عمار حمدي فى التعليقات، "حرام عليك أنا حبيبك بس حلو الكلام ده".

وزف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى الاهلى، والذى سافر إلى قطر برفقة عمار حمدى لاعب الفريق لبدء برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الصليبى هناك، بشرى سعيدة للجهاز الطبى والفنى بالقلعة الحمراء بشأن أكرم توفيق نجم الفريق.

وأخطر محمد وفائى جهاز الأهلى بوجود مؤشرات هائلة فى برنامج تأهيل أكرم توفيق تؤكد اقتراب عودة اللاعب للملاعب، إذا أنهى برنامجه التأهيلى بنفس معدلات النجاح التى يسير عليها حالياً، حيث ينفذ أكرم توفيق البرنامج المخصص له بدقة شديدة، كما يحرص على الالتزام بمواعيد نومه وبرنامجه الغذائى باحترافية شديدة، وهو ما أثلج صدر مسئولى المارد الأحمر لاسيما أن اللاعب أحد أهم القطع الأساسية فى تشكيل الأهلى.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.