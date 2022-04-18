شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي منتصف ليل الجمعة المقبل، وتحديداً فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجارى بالمغرب فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي للسفر غداً الثلاثاء لخوض المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لقطع تأشيرة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال التى حصل الأهلي على لقبها 10 مرات.الأهلي يتطلع لتجاوز عقبة الرجاء
ويسعى الأهلي لتجاوز عقبة بطل المغرب الصعبة فى مهمة التتويج باللقب الثالث على التوالي والحادي عشر فى تاريخه.
ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الساعات المقبلة، لتوجيه عدة نصائح له من شأنها تصحيح أخطاء الفريق قبل رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز غير مُقنع للأهلي بهدفين مقابل هدف.
تصحيح أخطاء الاهلي
ويرغب مسئولو النادى فى التحدث مع المدرب الجنوب أفريقي عن بعض الأمور الفنية غير المفهومة، والتى حدثت في مباراة الذهاب أمام الرجاء، وعلى رأسها، مشاركة وليد سليمان بعد غيابه أكثر من شهرين عن المباريات تماماً، وهو ما جعل اللاعب يظهر دون المستوى، وهناك أمور فنية أخرى فى الفريق أثارت دهشة مسئولى النادى، منها أيضاً إصرار المدير الفني على الدفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو رغم إهداره العديد من الفرص فى لقاء الرجاء وفى مباريات أخرى سابقة.
ويتطلع مسئولو الأهلى لتصحيح أخطاء الفريق مع موسيماني قبل لقاء العودة الحاسم الذي سيشهد منافسة شرسة من الفريق المغربي صاحب الأرض والجمهور الغفير وقتها.