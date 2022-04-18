شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي منتصف ليل الجمعة المقبل، وتحديداً فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجارى بالمغرب فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر غداً الثلاثاء لخوض المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لقطع تأشيرة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال التى حصل الأهلي على لقبها 10 مرات.

الأهلي يتطلع لتجاوز عقبة الرجاء

ويسعى الأهلي لتجاوز عقبة بطل المغرب الصعبة فى مهمة التتويج باللقب الثالث على التوالي والحادي عشر فى تاريخه.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال الساعات المقبلة، لتوجيه عدة نصائح له من شأنها تصحيح أخطاء الفريق قبل رحلة المغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز غير مُقنع للأهلي بهدفين مقابل هدف.





تصحيح أخطاء الاهلي

ويرغب مسئولو النادى فى التحدث مع المدرب الجنوب أفريقي عن بعض الأمور الفنية غير المفهومة، والتى حدثت في مباراة الذهاب أمام الرجاء، وعلى رأسها، مشاركة وليد سليمان بعد غيابه أكثر من شهرين عن المباريات تماماً، وهو ما جعل اللاعب يظهر دون المستوى، وهناك أمور فنية أخرى فى الفريق أثارت دهشة مسئولى النادى، منها أيضاً إصرار المدير الفني على الدفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو رغم إهداره العديد من الفرص فى لقاء الرجاء وفى مباريات أخرى سابقة.

ويتطلع مسئولو الأهلى لتصحيح أخطاء الفريق مع موسيماني قبل لقاء العودة الحاسم الذي سيشهد منافسة شرسة من الفريق المغربي صاحب الأرض والجمهور الغفير وقتها.