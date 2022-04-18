شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يعود لحسابات موسيماني فى الأهلي بعد تراجع مستوى شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بـ صلاح محسن مهاجم الفريق فى المباريات المقبلةن بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة فى مشطية القدم. وغاب صلاح محسن عن مباريات الأهلي أكثر من شهرين خلال الفترة الأخيرة بسبب إجراء جراحة فى مشطية القدم.

وعاد اللاعب لقائمة الفريق إذ تواجد فى معسكر الأهلي الأخير استعداداً لخوض مباراة الرجاء المغربي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت أمس الأول، السبت، باستاد الأهلي والسلام وفاز فيها الأهلي 2-1 لكن اللاعب لم يشارك فى المباراة.

وينوي موسيماني إعادة صلاح محسن إلى حساباته الفنية المباريات المقبلة، خاصة فى ظل حالة التراجع الواضحة فى مستوى محمد شريف وغيابه عن التهديف والتركيز طوال الفترة الماضية بجانب عدم قناعة موسيماني بحسام حسن.

ويستعد الأهلي للسفر غداً الثلاثاء لخوض المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لقطع تأشيرة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال التى حصل الأهلي على لقبها 10 مرات.

ويرغب الاهلي في تجاوز عقبة بطل المغرب الصعبة في مهمة التتويج باللقب الثالث على التوالي والحادي عشر فى تاريخه.