شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمود أشرف حلمى لاعب تنس الطاولة: بحب الأكشن ومايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمود أشرف حلمى لاعب تنس طاولة الأهلى السابق والزمالك الحالى.



محمود اشرف لاعب الطاولة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الطاولة؟

بحب ألعب كرة القدم مع أصحابى، وممارسة البادل تنس.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا خالص، مش بعرف أطبخ أصلا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

مفيش أكلة محددة، لأنى أصلا بتناول اكل صحى بكميات محددة.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

مفيش نجم محدد، لكن أنا بحب أتابع أفلام الأكشن جاذبيتها أعلى بالنسبة لى.



محمود اشرف

من مطربك المفضل ؟

مايكل جاكسون

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ليونيل ميسى ، لاعب برشلونة السابق

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

لاعب كرة قدم ،لأنى كنت بلعب كرة حتى وصلت لسن 16 عاما، و سبتها بسبب الدراسة و تنس الطاولة

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مش شخص محدد بستمتع اكتر بالاكشن

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال