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برة الملعب.. محمود أشرف حلمى لاعب تنس الطاولة: بحب الأكشن ومايكل جاكسون

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمود أشرف حلمى لاعب تنس طاولة الأهلى السابق والزمالك الحالى.

يوسف لاعب الطاولة
محمود اشرف  لاعب الطاولة

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الطاولة؟

بحب ألعب كرة القدم مع أصحابى، وممارسة البادل تنس.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا خالص، مش بعرف أطبخ أصلا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

مفيش أكلة محددة، لأنى أصلا بتناول اكل صحى بكميات محددة.

من نجمك المفضل من الممثلين؟

مفيش نجم محدد، لكن أنا بحب أتابع أفلام الأكشن جاذبيتها أعلى بالنسبة لى.  

 

يوسف اشرف
محمود اشرف

 

من مطربك المفضل ؟

مايكل جاكسون

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ليونيل ميسى ، لاعب السابق

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

 لاعب كرة قدم ،لأنى كنت بلعب كرة حتى وصلت لسن 16 عاما، و سبتها بسبب الدراسة و تنس الطاولة  

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

 مش شخص محدد بستمتع اكتر بالاكشن

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

يوسف وشقيقته
محمود وشقيقته
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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