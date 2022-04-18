شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. بشير التابعى يبقى فى سموحة مجبراً بسبب 500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

فى عام 2011 كان المدافع بشير التابعى ضمن صفوف فريق سموحة، وقبل انطلاق معكسر الإعداد عقد اللاعب جلسة مع عاطف حنفى، مدير الكرة، أبلغه خلالها برغبته فى الرحيل والانتقال لصفوف مصر المقاصة، مبررا موقفه بكبر سنه وبلوغه 35 عاما، ما يضعف فرصه فى الاستمرار مع النادى السكندرى.