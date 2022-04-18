شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات حاسمة فى دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية أبو حتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم الاثنين 6 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية والثالثة من دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.

وتأتى المباريات كالتالى :

1) النجوم يواجه تروحان فى تمام الساعة 9 مساء ملعب B

2) ابو جته يواجه توك شو فى تمام الساعة 9 مساء ملعب A

3) البرنس يواجه الكبير اوى فى تمام الساعة 9:30 مساء ملعب B

4) مان 7 يواجه العائدون فى تمام الساعة 9:30 مساء ملعب A

5) باريس يواجه الاسبانى فى تمام الساعة 10 مساء ملعب A

6) النسور تواجه مو حوادث فى تمام الساعة 10 مساء ملعب B

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.