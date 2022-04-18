ماذا يحتاج محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يعد محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، أحد أبرز اللاعبين المتوقع ترشيحهم للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

كانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، أعلنت في شهر مارس الماضي تغيير معايير اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية، حيث سيتم التقييم بناء على الموسم وليس العام الميلادي، على أن يكون المعيار الأول هو الأداء الفردي، يليه البطولات والإنجازات الجماعية.

ماذا يحتاج صلاح للفوز بالكرة الذهبية؟

صلاح يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفا، بفارق 3 أهداف عن هيونجح مين سون نجم توتنهام صاحب المركز الثاني.

ويحتل النجم المصري المركز الثاني بين الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 11 تمريرة حاسمة، خلف زميله ترينت ألكسندر أرنولد (12).

وإجمالا سجل صلاح 28 هدفا وصنع 11 في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، وهو هداف الفريق في الموسم الحالي.

وفي حالة حصول صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سترتفع أسهمه كمرشح مفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

كذلك فإن سجل ألقاب ليفربول هذا الموسم سيدعم صلاح في سعيه نحو الحصول على جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، حيث ينافس فريق المدرب يورجن كلوب على إحراز رباعية غير مسبوقة للأندية الإنجليزية.

وكان ليفربول تأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي.

كذلك بلغ ليفربول نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي.

8 منافسين

سيجد صلاح منافسة شرسة على جائزة الكرة الذهبية 2022، في ظل وجود عدد من اللاعبين المتألقين هذا الموسم، يأتي في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، نجم هجوم ريال مدريد، الذي سجل 39 هدفا في 39 مباراة هذا الموسم، كما قدم 13 تمريرة حاسمة.

ويلعب بنزيما دور القائد في ريال مدريد، كما سجل عدة أهداف قاد بها الفريق الملكي لقلب الطاولة على منافسيه، أبرزها 3 أهداف "هاتريك" أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وهاتريك أمام تشيلسي في ذهاب ربع نهائي نفس البطولة، وعدة أهداف مؤثرة في الدوري الإسباني، أبرزها هدف الفوز (3-2) على إشبيلية في الجولة 32.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم بايرن ميونخ، كان قريبا من الفوز بالكرة الذهبية في العامين الماضيين، ومن المتوقع أن ينافس بقوة على الجائزة هذا العام، خاصة بعدما سجل 47 هدفا وصنع 6 أهداف في 42 مباراة مع الفريق البافاري.

كذلك يعد الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان، بين أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، علما بأنه سجل 32 هدفا وصنع 22 في 40 مباراة هذا الموسم.

ويأتي النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بروسيا دورتموند الشاب، بين الأسماء المتوقع ترشيحها للجائزة هذا العام، بعدما شارك في 26 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 8 أهداف.

ومن بين المنافسين أيضا البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي سجل 21 هدفا وصنع 3 أهداف في 35 مباراة مع "الشياطين الحمر".

كذلك من المتوقع أن يحجز الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة العام الماضي، والأكثر تتويجا بها (6 مرات)، مكانا بين المتنافسين على الكرة الذهبية 2022، علما بأنه لعب 29 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 13 هدفا.

البلجيكي كيفن دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، هو أحد النجوم المتألقين هذا الموسم، حيث شارك في 37 مباراة مع الفريق السماوي وسجل خلالها 14 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

كذلك قد يكون السنغالي ساديو ماني، زميل صلاح في ليفربول، أحد منافسيه على جائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب "أسود التيرانجا" للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، فضلا عن الصعود لنهائيات مونديال 2022.

ويتفوق صلاح في مضمار الأداء الفردي على ماني بفارق واضح، حيث خاض النجم السنغالي 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين.

ومن المنتظر أن يشارك هؤلاء اللاعبين المذكورين -باستثناء هالاند- في كأس العالم 2022 التي تقام نهاية العام الحالي، مما يمنحهم فرصة تحسين أرقامهم الفردية، وربما الجماعية.