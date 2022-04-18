هداف أبطال أفريقيا يتحدث لمصراوي عن.. مفاجأة مجموعة الزمالك.. وصدام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - رغم وصول عمره 34 عامًا، إلا أنه فرض نفسه كأبرز لاعب في القارة السمراء وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية 2022، والحديث هنا عن الهداف البرازيلي تياجو أزولاو مهاجم فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.

المهاجم البرازيلي خاض العديد من التجارب سواء كانت في البرازيل أو في تركيا وقبرص، إلا أن تياجو كتب اسمه كأبرز لاعبي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بتسجيله ستة أهداف حتى الآن.

وتواصل الخليج 365 مع الهداف البرازيلي للحديث معه عن حظوظ فريقه في الترشح للفوز باللقب القاري، وأيضًا مواجهته ضد الزمالك في مرحلة دور المجموعات.

وإليكم تفاصيل الحوار على النحو التالي:

- كيف كانت مسيرتك قبل الانتقال لبترو أتليتكو؟

مسيرتي في الملاعب كانت طويلة جدًا حتى وصلت إلى فريق بترو أتلتيكو، تواجدت مع فريق ساو باولو وهو من أعرق الفرق البرازيلية، ثم لعبت لفترة قليلة في تركيا عندما كنت في سن الـ19 عامًا، وفي النهاية انتقلت إلى فريق بترو أتليتكو.

- لماذا قررت الانتقال لبطل أنجولا؟

من أبرز الأسباب التي دفعتني للانتقال لفريق بترو أتلتيكو هو وجود صديق لي في أنجولا وتحدث عن النادي بشكل جيد.

- وهل برأيك اختيارك للانتقال لبترو أتلتيكو كان صحيحًا؟

انتقالي لبترو أتلتيكو كان تحديًا بالنسبة لي، بترو أتلتيكو يعتبر من أكبر الأندية الأنجولية.

- حتى الآن تعتبر هدافًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.. هل تستطيع الحفاظ على ذلك؟

أنا سعيد جدًا بالأهداف التي تم تسجيلها والقدرة على مساعدة فريقي، لكن ما يسعدني هو الوصول لدور الثمانية بعد غياب دام 21 عامًا دون أن يتواجد بترو.

- وماذا عن مواجهة صنداونز خاصة بعد فوزكم في الذهاب؟

سنفعل كل ما في وسعنا للوصول لدور نصف النهائي، وأتمنى أن أواصل في تسجيل الأهداف.

- البعض تفاجأ بصعودكم خاصة بتواجدكم مع الزمالك والوداد البيضاوي في دور المجموعات.. تعليقك؟

فريقنا مفاجأة للكثيرين، لكننا نعرف قوتنا داخليًا ونعلم أنه يمكننا مواصلة المنافسة، لكن الأمر لن يكون سهلاً خاصة أننا نواجه فريق مثل صنداونز وأيضًا بتواجد أكبر 8 أندية في القارة.

- كيف كانت مواجهة الزمالك سواء في القاهرة أو أنجولا؟

كانت المباراة ضد الزمالك رائعة جدًا، لديهم فريق رائع ولاعبون ممتازون.

- ومَن أبرز الأسماء في فريق الزمالك التي لفتت انتباهك؟

يوسف إبراهيم "أوباما" هذا اللاعب كان ممتازًا جدا خاصة بعد نزوله في الشوط الثاني بمباراة القاهرة أيضًا الحارس محمد أبو جبل، هذا الثنائي رائع.

- هل تلقيت عروضًا من مصر مؤخرًا؟

لا لم أتلق أي عروضًا من مصر، تركيزي الآن مع بترو أتليتكو، لكن أعلم أن الدوري المصري يمتلك الجودة من تواجد لاعبين وفرق على أعلى مستوى.

- في النهاية.. هل تتوقع وصول بترو أتليتكو لدور نصف النهائي؟

تفوقنا في الذهاب، وسنحاول التفوق في الإياب لمواصلة مشوارنا الأفريقي.