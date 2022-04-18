الخليج 365 يكشف موقف الأهلي من أزمة المحترفين ببطولة أفريقيا للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت إدارة الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد المصري للكرة الطائرة اليوم، ليقوم الأخير بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للعبة حول فعاليات بطولة أفريقيا للأندية التي ستقام في تونس.

وعلم مراسل الخليج 365 أن خطاب الأهلي سيتضمن خطابات معتمدة وصورة من التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو بورجيس، الذي أتم مسئولي القلعة الحمراء إستعارته قبل أيام.

ويتضمن الخطاب الذي يرسله الأهلي صباح اليوم، أن النادي تلقي خطابا من الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة في 30 مارس الماضي، يفيد بأن اللائحة التي سيتم الاعتماد عليها في بطولة أفريقيا هي مشاركة أي محترف شرط خوضه 3 مباريات مع الفريق وليس 3 شهور.

ويتضمن الخطاب أنه بناء علي مراسلة الاتحاد الأفريقي للطائرة، أتم الأهلي إجراءات استعارة لاعبه البرازيلي ماوريسيو بورجيس يوم 13 أبريل الماضي، ثم فوجئ بخطاب جديد يوم 15 من نفس الشهر بأنه لن يشارك أي محترف مع الفرق التي ستتواجد في بطولة أفريقيا قبل مرور 3 أشهر من التعاقد معه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الأهلي سيرد بناء على الخطابات التي تلقاها والتعاقد الذي أبرمه، وبالتالي فإنه أذا تم تغيير اللائحة سيكون بدءا من 15 ابريل وليس بأثر رجعي.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يتعاملون مع الاتحاد الأفريقي للطائرة بناء على خطاباته وبالتالي ليس منطقيا إبرام استعارة للاعب بناء على خطاب رسمي منه ثم يتم تغيير الأمر، وأوضح أن موقف القلعة الحمراء صحيح بناء على الخطابات التي تلقاها من الاتحاد القاري للكرة الطائرة.