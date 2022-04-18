المصري يفرض غرامة قاسية على عمرو مرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر النادي المصري البورسعيدي توقيع غرامة مالية ضخمة على عمرو مرعي لاعب الفريق، بجانب إحالته للتحقيق، بسبب تصريحاته بعد مواجهة نهضة بركان المغربي.

وكان المصري فاز على ضيفه نهضة بركان بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الأحد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر النادي المصري بيانا رسميا بعد المباراة قال فيه: "قرر مجلس إدارة النادي المصري توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي مهاجم الفريق، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة نهضة بركان".

وكان عمرو مرعي، صاحب الهدف الأول في اللقاء، قال في تصريحات لقنوات "أون تايم سبورتس" إن لاعبي المصري يعانون من مشاكل تتعلق بالحصول على مستحقاتهم.