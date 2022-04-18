الامارات | موقف رئيس ريال مدريد من أنشيلوتي بعد الفوز على اشبيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رئيس ريال مدريد من أنشيلوتي بعد الفوز على اشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الثقة في الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ"الميرنغي"، حتى الموسم المقبل بعد الفوز الصعب على اشبيلية 3-2 في الدوري الإسباني والاقتراب خطوة كبيرة من الفوز باللقب.

وزعمت تقارير عقب خسارة ريال مدريد مؤخرا لمباراة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة برباعية نظيفة، أن أنشيلوتي قد يرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هناك تواصل مستمر بين أنشيلوتي وإدارة ريال مدريد من أجل التخطيط للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن بيريز، عقد اجتماعا مع المدرب الإيطالي، الجمعة الماضي، للتحدث عن صفقات الفريق في الموسم المقبل، وعمليات البيع المحتملة.

وأوضحت أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يتصدر قائمة المطلوبين في ريال مدريد للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي المقبل، بينما بات مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، بمثابة هدف بعيد.

وأشارت "ماركا" إلى أن هناك ثقة في ريال مدريد بأن النادي قادر على توفير من 75 إلى 100 مليون يورو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التخلي عن مارسيلو، وغاريث بيل، وإيسكو، بالإضافة إلى المعارين تاكيفوسا كوبو، وإبراهيم دياز، ورينير جيسوس.

يذكر أن ريال مدريد يحتل حاليا صدارة الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، كما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي مانشستر سيتي.

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