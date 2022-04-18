الامارات | مفاجأة مدوية.. اتحاد رياضي روسي يطلب رسمياً الانضمام إلى آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. اتحاد رياضي روسي يطلب رسمياً الانضمام إلى آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجأة مدوية وغير موقعة، على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية، أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج أنه تلقى طلبا رسميا من روسيا للإنضمام إلى الاتحاد القاري.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الاماراتي هشام الطاهر في بيان صحافي أنه تلقي طلبا رسميا من الاتحاد الروسي للشطرنج بالإنضمام إلى الاتحاد القاري للعبة، مشيرا بأنه تم إجراء اللازم وإسناد الموضوع إلى البروفيسور الدكتور رشيد العنزي المستشار القانوني للاتحاد الأسيوي لإبداء الرأي تمهيدا لعرضه على المكتب التنفيذي ومن ثم الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار بهذا الشأن.

يذكر أن الاتحاد الروسي للشطرنج يلعب ضمن الاتحاد القاري الاوروبي ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين المصنفين ضمن قائمة " تب 10" على مستورى العالم بينهم أليكساندر غريشك وإيان نيبومنياتشي وأنيش غيري، فضلا عن اللاعبية ألكساندرا غورياكشينا.

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