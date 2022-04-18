شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. الاتحاد السكندرى يحقق حلم طفل مريض بالسرطان أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.





شهدت مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في إحدى مباريات الفريقين فى الدورى، لفتة إنسانية بعدما قام مسئولو "زعيم الثغر" بالاستجابة لرغبة الطفل مصطفى كامل بالحضور للمباراة وارتداء تيشيرت سيد البلد وقام بالتصوير مع اللاعبين.

وتواجد الطفل المصاب بمرض السرطان في ملعب المباراة، حيث التقط الصور التذكارية وقام بركل بداية اللقاء وسط تشجيع الجماهير التي حرصت على مؤازرة الطفل.