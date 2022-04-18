شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يدخل دائرة اهتمامات فيوتشر فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، ضمن الحسابات الفنية لفيوتشر الفترة المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق فى ظل إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، وكذلك وجود اهتمام من الأهلي والزمالك بأحمد عاطف مهاجم فيوتشر.

ويسعى مسؤولو فيوتشر لحسم صفقة عبده يحيى قبل انتهاء الموسم الجارى، وذلك فى ظل رغبة أكثر من نادٍ فى التعاقد معه على رأسهم الزمالك.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة مباراة سيراميكا، والتي فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري العام، وطالب علي ماهر اللاعبين بالتركيز على المباراة المقبلة في الدوري والتي تجمع فيوتشر بفريق الجونة، وذلك لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي لجدول الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.