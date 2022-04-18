شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الثانية من دورة الخليج 365 الرمضانية بنادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء أمس الأحد 4 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية من دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، وبحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.
وجاءت النتائج كالتالى:
١- فوز فريق "حياة كريمة" على فريق "الأخبار" بنتيجة 11/1
2- فوز فريق "الإسبانى على فريق "مو حوادث" بنتيجة 5/0
واعتمدت اللجنة المنظمة فوز فريقى باريس والأبطال عقب انسحاب فريقى النسور والجمهورية بنتيجة 2/0، وذلك بعد انتظار المدة القانونية قبل إعلان انتهاء المباريات.
ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.