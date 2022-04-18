تعرف على نتائج الجولة الثانية من دورة الخليج 365 الرمضانية بنادى الصيد

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء أمس الأحد 4 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية من دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، وبحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.