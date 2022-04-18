شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئات تعود من نيجيريا اليوم بعد مواجهتها فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود إلى القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر للناشئات فى كرة القدم بعد مواجهة نيجيريا أمس فى ذهاب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالهند.

وتضم قائمة منتخب الناشئات كلا من حبيبة عماد ومريم طارق وهنا شكري و مايا ايهاب ورزان طايل ورودينا عبد الرسول وحبيبة عصام وحبيبة عمر وتانيا سوليم وندي خالد ومارتا بشير ونور نهاد ونادية رمضان وكاميليا كريم وحبيبة اشرف وليلي زاهر وملك عادل وحلا مصطفي ومي مجدي وفرح هشام وفرحة محمود وجنى محمود وهنا سليمان.

وتأهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عام إلي الدور الثاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم ؛ بعد إنسحاب منتخب غينيا بيساو من المباراتين اللتين كان مقررا لهما مارس الماضي.

يترأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، ويرافق البعثة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة المشرف علي الكرة النسائية.