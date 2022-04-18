شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل معسكر منتخب اليد لمفاوضة علي زين في العودة للنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاوض مسئولو كرة اليد بالنادي الأهلي مع علي زين، لاعب الفريق الأسبق وبرشلونة الإسباني الحالي، من أجل العودة لتدعيم فريق اليد في الموسم المقبل، بعد اقتراب رحيله عن البلوجرانا والانتقال إلى نادي دينامو بوخاريست.

وينوي مسئولو الأهلي التفاوض علي زين وإقناعه بعدم التوقيع لنادي دينامو بوخاريست، خلال تواجده في معسكر المنتخب خلال الفترة الحالية، وتوقيع عقد جديد مع اللاعب، من أجل سد العجز في صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

وفتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصال جاد مع مدرب منتخب البرتغال لكرة اليد باولو بيريرا، من أجل تولى المهمة الفنية للفريق الأحمر خلفا لطارق محروس.

ومن المقرر أن ينهى مسئولو الأهلى إجراءات ملف التعاقد مع المدير الفنى الجديد خلال الساعات المقبلة، استغلالا لفترة توقف دورى المحترفين خلال الفترة الحالية.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلى على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد المؤقتة، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد.