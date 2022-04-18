شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغرم عمرو مرعى مليون جنيه ويحيله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

واستطاع فريق المصرى البورسعيدى تحقيق فوز غالٍ وثمين على نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف بـ9 لاعبين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب، فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية فى مباراة دراماتيكية.

وتقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها، وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن، وأضاف التونسى هيثم اللعيونى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من ضربة حرة مباشرة، نفذها اللاعب باقتدار فى الدقيقة 80 لتعلن عن تفوق فريقه .

جاءت أحداث المباراة غريبة، خاصة فى الشوط الثانى بعدما أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لثنائى المصرى عمرو موسى فى الدقيقة 51 والتونسى إلياس الجلاصى فى الدقيقة 65، لتشتعل المباراة بعدها، ورغم النقص العددى إلا أن لاعبى المصرى أدوا مباراة ملحمية وقوية، واستطاعوا إحراج الضيوف وإحراز هدف الفوز فى الدقيقة 80.