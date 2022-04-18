شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يحصد لقب أفريقيا الرابع على حساب بطل نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1996 حقق فريق الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب شوتنج ستارز بطل نيجيريا بعد مباراتين صعبتين خاضهما الفريق الأبيض ذهابا وإيابا.

وتأهل الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 96 ليضرب موعدا مع شوتنج ستارز النيجيرى، وتقام مباراة الذهاب بالعاصمة النيجيرية لاجوس وتنتهى بفوز الفريق النيجيرى بهدفين مقابل هدف.

أقيمت مباراة العودة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيرى كبير ملأ جنبات الملعب، وبالفعل حقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف أحرزهما مدحت عبد الهادى وأيمن منصور ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للأبيض وتوج بلقب البطولة.

تألق خلال تلك البطولة من لاعبى الزمالك كل من نادر السيد فى مركز حراسة المرمى وايمن منصور وطارق مصطفى ومدحت عبد الهادى وإسماعيل يوسف ومعتمد جمال وقاسى سعيد وأحمد الكأس وغيرهم من نجوم الفريق الأبيض.