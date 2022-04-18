شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد ملامح خطة عبور الاتحاد فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم، الاثنين، خطة مواجهة الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

وحرص المدير الفني للفارس الأبيض على مشاهدة العديد من مواجهات زعيم الثغر السابقة للوقوف على نقاط القوة والضعف وكيفية تعطيل خطورة الفريق السكندرى، مع استغلال نقاط الضعف من أجل تحقيق الفوز والعودة إلي القاهرة بالنقاط الثلاثة من أجل تأمين صدارة جدول المسابقة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا الانتظام فى معسكر مغلق اليوم، الاثنين، بالإسكندرية استعداداً للقاء الاتحاد السكندري ، حيث يتجمع اللاعبون في مقر النادي ظهر اليوم استعدادا للسفر إلى الإسكندرية، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في التاسعة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

وكان الزمالك قد حصل على راحة من التدريبات يوم الجمعة الماضي، بناء على قرار الجهاز الفني خاصة وإن اللاعبون لم يحصلوا علي راحة عقب مواجهة فاركو الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.