شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. الأحمر يتوج بالسوبر الرابع على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادى الأكثر تتويجا بالألقاب فى مصر وأفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التى تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن تتويج الأهلى بلقب السوبر المحلى على حساب الزمالك بعد التغلب عليه بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما يوم 27 يوليو 2008، وسجل ثنائية الأهلي أحمد حسن "الصقر" والمعتز بالله إينو، ليحافظ الأهلى على لقبه للموسم الرابع على التوالى، ويعد هدف إينو هو الأول له مع الأهلي والأول أيضا فى ناديه القديم بعد انتقاله من الزمالك للأهلي.

مثل الأهلى في هذه المباراة كل من : أمير عبد الحميد، أحمد صديق (أسامة حسنى ق73)، وائل جمعة، شادى محمد، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (المعتز بالله إينو ق 87)، أحمد حسن كامل، محمد بركات، الأنجولى أمادو فلافيو (حسن مصطفى ق 84).

فيما مثل الزمالك في هذه المباراة كل من: عبدالواحد السيد، محمد إبراهيم، عمرو الصفتي، هانى سعيد، التونسى وسام العابدي، البرازيلى ريكاردو (محمد عبدالله ق 72)، أيمن عبدالعزيز، أحمد عبدالرؤوف (شريف أشرف ق 59)، أحمد مجدي، علاء كمال (أحمد جعفر ق 82)، الغانى جونيور أجوجو.

وأدار المباراة باستاد القاهرة الحكم النمساوى ستوشليك فريتز، الذى أشهر البطاقة الحمراء للتونسى وسام العابدي.