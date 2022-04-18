ملف الخليج 365.. تغريم مرتضى منصور.. وريمونتادا ريال مدريد أمام إشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز مثير للمصري أمام نهضة بركان في الكونفدرالية، وتعادل بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

بـ9 لاعبين.. المصري يحقق فوزاً مثيراً على نهضة بركان في الكونفدرالية

الرجاء يحتج رسميًا لدى كاف وفيفا بشأن مباراة الأهلي

ريال مدريد يحقق انتصارًا قاتلًا على إشبيلية ويحكم قضبته على صدارة الليجا

"بعد مشادته مع الشناوي".. مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة تغريم محمد عبد المنعم

بيراميدز يتعادل سلبياً مع مازيمبي بالكونفدرالية

باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا بثنائية ويواصل تصدره للدوري الفرنسي

بالفيديو.. تشيلسي يداوي جراحه ويصعد لصدام ليفربول في نهائي كأس إنجلترا

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

مران الزمالك.. فيريرا يعقد جلسات خاصة.. وتأهيل عبدالغني وجمعة

تغريم مرتضى منصور 90 ألف جنيه في قضايا سب وقذف الخطيب وعثمان

اتحاد الكرة يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيل كيروش