المصري: سنحتج على حكم مباراة نهضة بركان بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن النادي سيقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق المصري فوزاً ثميناً على نهضة بركان بـ9 لاعبين، بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال حسن عمار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معين الشعباني مدرب رائع، ووُفقنا في اختياره بالفعل لتدريب الفريق والتجديد له".

وأضاف: "حكم مباراة المصري ونهضة بركان المغربي مستفز، وكان هناك فُجر تحكيمي خلال مواجهة نهضة بركان".

واختتم حديثه قائلا: "سنحتج في خطاب رسمي لكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان المغربي بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت وأثرت علينا خلال المباراة".