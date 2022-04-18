اخبار الرياضه

أرنولد: انتقاد صلاح ليس عادلاً.. وسيعود لتسجيل الأهداف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ألكسندر أرنولد لاعب ، أن توجيه الانتقادات لزميله محمد صلاح، ليست عادلة، مشيراً إلى أنه سيعود لتسجيل الأهداف للفريق مرة أخرى.

وقال أرنولد في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أن الانتقادات غير عادلة، المستويات التي حصل عليها هو أيضًا إنه نوع من ضحية نجاحه، إنه من أفضل الهدافين، إنه خلفي من حيث التمريرات الحاسمة في ، والناس يقولون إنه يقدم أداء سيئًا؟.

وأضاف: "إنه تقريبا أفضل هداف في أيضاً".

وتابع: "ما فعله لنا خلال المواسم الخمسة الماضية كان رائعًا، ليس من العدل أن يقول الناس إنه يمر بفترة سيئة".

واختتم أرنولد: "كلنا نعتقد أنه سيسجل الأهداف لنا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضعها في الشباك مرة أخرى".

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا