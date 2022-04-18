شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يطلب حسم موقفه من المشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من الجهاز الفني للفريق حسم موقفه من الحصول على فرصة المشاركة، وأكد الحارس للجهاز الفنى أنه يقوم ببذل قصارى جهده فى التدريبات أملا فى الحصول على فرصة المشاركة.

وأكد الجهاز الفني للزمالك لمحمد عواد أنه سيحصل على فرصته فى الوقت المناسب وعليه بذل قصارى جهده فى الفترة الحالية حتى يستطيع كسب ثقة المدرب حال منحه الفرصة.

فى سياق آخر، خصص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجاً لتطوير أداء المهاجمين، فى ظل عدم الرضا عن الأداء الفترة الأخيرة، حيث يرغب البروفيسور فى تطوير أداء سيف الجزيرى وعمر السعيد مستغلاً تلك الفترة التى ما بين مباراة وفاركو الاتحاد، حيث خاض الزمالك مواجهة فاركو الثلاثاء الماضى، على أن يخوض مواجهة زعيم الثغر الثلاثاء المقبل.

وتسود حالة عدم رضا داخل الجهاز الفنى للزمالك عن مستوى مهاجمى الفريق، خاصة فى ظل عدم استغلال الفرص أو خلق هجمات خطرة على مرمى الخصم، الأمر الذى أدى لخروج الفريق بالتعادل السلبى فى مواجهة فاركو الأخيرة.