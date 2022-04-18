شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى: أزمات المستحقات لا تُناقَش في الإعلام والتحكيم في أفريقيا أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم ذكرى، مدير الكرة بنادى المصرى البورسعيدى، أن كل أندية الدورى يوجد بها تأخير مستحقات اللاعبين، ولكن الأزمات لا تناقش في الإعلام على عكس نادى المصرى.

وقال كريم ذكرى، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كل أندية الدورى بتأخر مستحقات للاعبيها ولكن هذه الأزمات لا تُناقَش في الإعلام على عكس ما يحدث في الدورى المصرى".

وأضاف مدير الكرة بالنادى المصرى: "حابب أطمن اللاعبين أنه سيتم صرف القسط الأول من المستحقات قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان والقسط الثانى بعد العودة مباشرة، والتأخير بسبب أن اللعب في برج العرب وإقامة المعسكرات هناك تستنفد خزينة النادى البورسعيدى".

وتابع: "التحكيم في أفريقيا سيبقى أزمة كبيرة أمام الأندية وحكم مباراتنا أمام نهضة بركان كان متحفزا لنا وحجم المباراة ضد لاعبينا، وسيتم تطبيق العقوبة على إلياس جلاصى وعمرو موسمى بعد طردهما في المباراة".

واستطاع فريق المصرى البورسعيدى تحقيق فوز غالٍ وثمين على نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف بـ9 لاعبين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب، فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية فى مباراة دراماتيكية.

وتقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن، وأضاف التونسى هيثم اللعيونى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من ضربة حرة مباشرة، نفذها اللاعب باقتدار فى الدقيقة 80 لتعلن عن تفوق فريقه .

جاءت أحداث المباراة غريبة، خاصة فى الشوط الثانى بعدما أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لثنائى المصرى عمرو موسى فى الدقيقة 51 والتونسى إلياس الجلاصى فى الدقيقة 65، لتشتعل المباراة، بعدها، ورغم النقص العددى إلا أن لاعبى المصرى أدوا مباراة ملحمية وقوية، واستطاعوا إحراج الضيوف وإحراز هدف الفوز فى الدقيقة 80.