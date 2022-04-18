شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: صرفنا 60 مليون جنيه لفريق الكرة وملتزمون بكل عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن مجلس إدارة النادى الأبيض صرف 60 مليون جنيه لفريق الكرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المجلس ملتزم بكافة عقوده مع جميع اللاعبين.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1": "مجلس الزمالك خصص 35 مليون لألعاب الصالات أيضا".

وأكد أحمد مرتضى منصور أنه طالب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأبيض، بحضور مباريات الألعاب الجماعية بالزمالك.

وتوج فريق الكرة الطائرة بنادى للزمالك بلقب دورى الكرة الطائرة الممتاز، بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0، فى ثاني لقاءات بلاى أوف الدور النهائى.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز للمواجهة الثانية، بعد الفوز أول أمس بنفس النتيجة فى أول مواجهات بلاى أوف النهائى.

فيما حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0، فى ثاني مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال يومى 22 و23 أبريل، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 24 من نفس الشهر.

ويقام دور البلاى أوف على يومين، ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.