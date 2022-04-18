عمرو مرعى: المصرى بيكسب بـ20% فنيات و80% روح لاعبين ونطالب بأبسط حقوقنا

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القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مرعى، مهاجم نادى المصرى البورسعيدى، أن لاعبى نادى المصرى يرفع لهم القبعة بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمرو مرعى، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لاعبو المصرى رجالة، وعمرى ما شفت رجولة بالشكل ده ويرفع لهم القبعة بعد المباراة التاريخية دى والفوز الذى تحقق، ونعانى من العديد من المشاكل وبنبقى قاعدين نكلم نفسنا".

وأضاف مهاجم المصرى: "الجميع يعلم أن هناك مشاكل مالية للاعبى المصري بشأن صرف مستحقاتهم، وكل مرة نحصل على وعود بصرف مستحقاتنا وما بيحصلش حاجة".

وتابع عمرو مرعى: "المصرى بيكسب بـ20% فنيات و80% روح لاعبين، ونطالب فقط بأبسط حقوقنا كلاعبين والجهاز الفني معانا في مشاكلنا".

واستطاع فريق المصرى البورسعيدى من تحقيق فوز غالٍ وثمين على نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف بـ9 لاعبين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية فى مباراة دراماتيكية.

تقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن، وأضاف التونسى هيثم اللعيونى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب باقتدار فى الدقيقة 80 لتعلن عن تفوق فريقه .

جاءت أحداث المباراة غريبة خاصة فى الشوط الثانى بعدما أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لثنائى المصرى عمرو موسى فى الدقيقة 51 والتونسى الياس الجلاسى فى الدقيقة 65 لتشتعل المباراة بعدها، ورغم النقص العددى إلا أن لاعبى المصرى أدوا مباراة ملحمية وقوية واستطاعوا إحراج الضيوف وإحراز هدف الفوز فى الدقيقة 80.