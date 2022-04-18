الامارات | عصام الحضري: «أنا غلطان يا أهلي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: «أنا غلطان يا أهلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني حالياً، عن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه في حياته.

وخلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الأحد، قال الحضري إن الخطأ الوحيد في حياته هو مغادرته النادي الأهلي.

وردت بسمة وهبة على الحضري قائلة: "أيوه قول، أنا غلطان، أنا أهلاوية ومتغاظة منك، قول أنا غلطان يا أهلي، سامحني يا أهلي".

ورد الحضري على الإعلامية قائلاً: "عاوزاني أقول إني غلطان؟! أنا غلطان يا أهلي".

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