الامارات | الوصل يحتفل بـ «درع 19».. ويزهو بدوري تحت 16 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يحتفل بـ «درع 19».. ويزهو بدوري تحت 16 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوصل على الوحدة بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري الفئات تحت 19 سنة، ليحتفل «الإمبراطور» بأفضل طريقة ممكنة بلقب الدوري الذي حققه قبل نهاية المسابقة بجولتين. واستلم «الفهود» درع الدوري، عقب اللقاء الذي شهد حضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة الانتقالية، أحمد بن شعفار، إذ أحرز هدفي الوصل محمد المهيري في الدقيقتين 19 و46، بينما أحرز هدف الوحدة سالم السومحي.

وكان الوصل قد حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين عقب تغلب «الإمبراطور» على العين بهدفين دون رد أحرزهما ربيع سالمين ومحمد فؤاد.

واحتل «الفهود» صدارة الترتيب في المرحلة الأولى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 16 مباراة وحقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات، بينما أحرز الفريق 34 هدفاً ودخل مرماه 21 هدفاً.

وواصل «الإمبراطور» تألقه في المرحلة الثانية بتصدر الفريق لائحة الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ثماني مباريات حقق فيها الفوز محققاً العلامة الكاملة، وأحرز الفريق 22 هدفاً ودخل مرماه 10 أهداف، بينما يحتل المركز الثاني فريق الوحدة برصيد 17 نقطة.

في المقابل، احتفل فريق تحت 16 سنة في الوصل لقب دوري تحت 16 سنة، بعدما حقق الفوز على العين بأربعة أهداف مقابل هدف ليواصل «الإمبراطور» إبداعاته في مسابقات المراحل السنية، إذ كان الفريق قد حسم اللقب أيضاً قبل نهاية المسابقة بجولتين بعدما حقق الفريق الفوز على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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