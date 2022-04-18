الامارات | مواجهتان قويتان في نصف نهائي كأس منصور بن زايد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان قويتان في نصف نهائي كأس منصور بن زايد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق مكتب الأمين العام للحفاظ على لقب بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، عندما يواجه مكتب البعثات الدراسية، مساء اليوم، على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، ضمن نصف نهائي البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وفي المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي يلاقي فريق مدارس الإمارات الوطنية نادي سيتي غولف.

وتأهل فريق مكتب الأمين العام إلى المربع الذهبي متصدراً لمجموعته الأولى برصيد سبع نقاط، من انتصارين وتعادل، ولم يتذوق طعم الهزيمة، إضافة إلى تسجيله خمسة أهداف كثاني أقوى خط هجوم، في حين لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

أما فريق مكتب البعثات الدراسية وصل إلى الدور قبل النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية «ست نقاط»، وذلك من فوزين وهزيمة، واستطاع الفريق أن يجد مكاناً له في نصف النهائي بعدما تعثر في مباراته الأولى، قبل أن يتصاعد مستواه ويتمكن من نيل الورقة الثانية بجدارة. وفي اللقاء الثاني الذي يقام في الـ11 مساءً، سيكون نادي سيتي غولف في اختبار قوي أمام فريق مدارس الإمارات الوطنية، الذي تأهل متصدراً للمجموعة الثانية وبالعلامة الكاملة، بينما وصل نادي سيتي غولف بعد تواجده ثانياً في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط. من جانبه، أكد عضو اللجنة المنظمة عبدالله ناجي، أن نصف النهائي سيدار من قبل طاقم تحكيم مميز مكون من يحيى الملا وخالد ناجم، وذلك بعدما شهدت البطولة تواجد نخبة الحكام في مرحلة المجموعات.

وأضاف: «تستحوذ البطولة على قدر كبير من الأهمية، وتحظى بزخم فني وإعلامي مميز، وبدورنا في اللجنة المنظمة نسعى إلى توفير كل المتطلبات للوصول إلى أعلى المستويات، وسط أجواء رياضية اجتماعية مميزة لجميع المشاركين».

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