الامارات | الجزيرة بطلاً لدوري الشباب تحت 19 عـامـاً «الفئة الثانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة بطلاً لدوري الشباب تحت 19 عـامـاً «الفئة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجزيرة بطلاً لدوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الثانية»، بعد تغلبه على الحمرية بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة، أول من أمس، على الملعب الفرعي (1) بأكاديمية نادي الجزيرة، ورفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة. وسجل هدف الجزيرة حمدان جميل. وقام سيف المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، بتسليم فريق الجزيرة درع المسابقة والميداليات الذهبية.

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