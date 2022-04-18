الامارات | تأهل «الشارقة للتعليم» و«الدفاع المدني» لنصف نهائي «المؤسسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل «الشارقة للتعليم» و«الدفاع المدني» لنصف نهائي «المؤسسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا مجلس الشارقة للتعليم والإدارة العامة للدفاع المدني إلى الدور نصف النهائي من البطولة الثالثة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وضمن مباريات دور الثمانية واصل فريق مجلس الشارقة للتعليم تقديم عروضه القوية وتحقيق فوز صعب على فريق دائرة التسجيل العقاري بهدف مقابل لا شيء، ليحجز الفريق أولى بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي. وفي مباراة ماراثونية تمكن فريق الإدارة العامة للدفاع المدني من تحقيق فوز مستحق على دائرة التخطيط والمساحة بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة ثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكلا الفريقين، ليكون فريق الدفاع المدني ثاني الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، ويقابل فريق مجلس الشارقة للتعليم في مباراة الدور نصف النهائي.

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