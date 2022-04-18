الامارات | «ذئاب دبي» يتوّج بطلاً في ختام موسم «الحبتور للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذئاب دبي» يتوّج بطلاً في ختام موسم «الحبتور للبولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق «ذئاب دبي» بلقب كأس موسم «الحبتور للبولو»، وذلك بعد الفوز على فريق هيسكث بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة. وشهدت المباراة حضوراً كبيراً، وجاءت قوية ومثيرة بسبب تقارب مستوى الفريقين، لكن «ذئاب دبي» خطف كأس بطولة شهر أبريل لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، خاتمة بطولات الموسم الحالي.

وأعرب رئيس اتحاد البولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، محمد الحبتور، عن رضاه التام عن نشاط الموسم الحالي، وقال في تصريح صحافي: النجاحات التي تحققت يقف وراءها شركاء كثيرون، أبرزهم مجموعة الحبتور التي وفرت لنا كل سبل النجاح، كما أن تعاون الفرق المشاركة والتزامها كان كلمة السر ومفتاح النجاح.

وعقب المباراة قام فيليب مات مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور بتتويج فريق الذئاب البطل، وفريق هيسكث الوصيف، كما تم تكريم أصحاب الألقاب وهم كيم روش أفضل لاعبة من فريق هيسكث وخوستو كوينتو، والفرس إكسوتيكل أفضل خيل.

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