الامارات | العضلة الضامة تبعد العطاس 3 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الضامة تبعد العطاس 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إصابة المدافع الدولي محمد العطاس، في العضلة الضامة للسابق اليسرى، وتأكد ابتعاده عن «فخر أبوظبي» خلال الجولات الثلاث المقبلة في دوري أبطال آسيا.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه أظهرت نتائج الفحوص الطبية الأولية والأشعة التي خضع لها لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة محمد عمر العطاس، إصابته في العضلة الضامة للساق اليسرى، وذلك خلال مشاركته في مباراة «فخر أبوظبي» ومومباي سيتي الهندي في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال آسيا، ليتأكد غيابه عن الفريق لفترة تصل إلى ثلاث أسابيع.

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