الرجاء المغربي يتقدم باحتجاج رسمي لـ «الكاف» و«الفيفا» بشأن مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم نادي الرجاء المغربي، باحتجاج رسمي للاتحادين الأفريقي "كاف" والدولي "فيفا"، بشأن مباراة الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الرجاء المغربي بهدفني لهدف، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأرسل نادي الرجاء المغربي، احتجاجا رسمياً إلى الاتحادين الدولي والأفريقي، بسبب الظلم الذي تعرض له الفريق خلال مباراته أمام الأهلي.

وفي خطابه إلى الاتحادين الإفريقي والدولي، استعرض نادي الرجاء 4 محاور كاملة مستشهداً بصور من المباراة.

وقال نادي الرجاء في بيانه إن الحكم جاك ندالا احتسب ضربة جزاء خيالية على الفريق الأخضر، بسبب لمسة يد على مدافع الفريق.

وطالب الرجاء بمعاقبة مساعد الحكم الأول، الذي اعتدي على اللاعب محمد زريدة خلال أحداث المباراة.

وجاء المحور الثالث حول شرعية الهدف الثاني للنادي الأهلي الذي سجله حسين الشحات، حيث أشار نادي الرجاء إلى أن الهدف الثاني للأهلي غير صحيح بداعي التسلل على لاعب الأهلي.

وأشار نادي الرجاء في بيانه، إلى أن بيرسي تاو لاعب الأهلي كان يستحق الطرد في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.