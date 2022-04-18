شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: نسعى دائما لدعم جهاز المنتخب أيا كان المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن رابطة الأندية دائما تسعى لدعم منتخب مصر أيا كان اسم المدرب الذى يقود محليا كان أو أجنبيا، والمنتخب له الأولوية.

وقال أحمد دياب، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "بكون سعيد جدا لما تحتدم المنافسة في بطولة الدورى ودا بيعود على البطولة بالإيجاب وبتكون مثيرة جدا ومشوقة، وهذا ما نأمل فيه دائما".

وأضاف رئيس رابطة الأندية: "هذا موسم استثنائى ويجب ألا ننسى أنه كان به أكثر من 200 يوم توقف، وهذه كانت رغبة الأندية من الأول التي رفضت اقتراحات شكل الدورى وتمسكت بالدورى بشكله الطبيعى، وأُدرك أن الدورى مضغوط".

وتابع: "إذا كنا خضنا الدورى بأى شكل غير شكله الحالي لوفرنا عددا كبيرا من الجولات على الأندية، وسنلعب كأس مصر الماضى والحالى بشكل تدريجى، وهدفنا هو إنهاء الموسم بكل بطولاته قبل الموسم الجديد".

وعن التحكيم، قال: "التحكيم جزء من منظومة الرياضة ولديه أخطاء مثل باقى عناصر اللعبة وهناك معسكرات لتطوير التحكيم، وما زلنا نعانى من أخطاء التحكيم، وسوف نعمل على النهوض به، وندرك مدى شكوى الأندية ضد الأخطاء التحكيمية والهدف من ذلك هو تطوير المسابقة".

وأضاف: "التنسيق بينا وبين منتخب مصر يكون لصالح المنتخب وليس لاسم المدير الفني، ونسعى دائما لدعم جهاز منتخب مصر أيا كان المدرب، وسواء أكان أجنبيا أم وطنيا، وسننتظر خطة إيهاب جلال والمعسكرات التى سيطلبها ولن نتأخر في تنفيذ طلباته".

واختتم: "كيروش لم يطلب أن يكون دورى الموسم المقبل 16 فريقا ولم ندرس ذلك، وأشكر كيروش على الفترة التي قضاها مع منتخب مصر".