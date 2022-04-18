شكرا لقرائتكم خبر عن الاطمئنان على شبانة ونادر رمضان يؤجل قائمة الاتحاد استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لسيد البلد، استعدادا لموقعة الزمالك والمقرر لها الثلاثاء التاسعة والنصف على ملعب برج العرب.

جاء التأجيل من أجل الاطمئنان على الثنائى محمود شبانة ونادر رمضان بعد أن اشتكى الأول من بعض الآلام فى الخلفية، بينما اشتكى الثانى من الإجهاد، وفضل النحاس الاعلان عن الأسماء الثانية ظهرا بعد الاطمئنان عليهم".

ومن المقرر أن يخوض المستبعدون التدريب الرابعة عصرا، فيما يدخل باقى اللاعبين لتناول وجبه الإفطار بفندق المعسكر بأحد أندية برج العرب على أن يتدرب الفريق فى التاسعة مساء.

وتأكد بصفه نهائية استبعاد المهاجم الأنجولى مابولولو وأحمد نبيل مانجا، ويخضع بعض اللاعبين لجلسات صباحا قبل إعلان الأسماء النهائية للمعسكر.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى عددا من اللاعبين بتكليفات لغلق مفاتيح لعب الزمالك ونقاط القوة، فيما طالب المهاجمين بضرورة سرعه الهجمات المرتدة للاستفادة من الأخطاء الدفاعية للزمالك.